BASTOS: Começa amanhã a 61ª edição da Festa do Ovo

Uma das mais tradicionais festas da região, a Festa do Ovo de Bastos chega a sua 61ª edição e começa amanhã, dia 13 de julho prosseguindo até domingo (17), com exposição avícola, ampla praça de alimentação com comidas típicas, parque de diversões e shows imperdíveis.

Confira a programação:

DIA 13 DE JULHO (QUARTA-FEIRA)

-22h00 – Matheus e Kauan (Local: Palco do Recinto de Exposições)

DIA 14 DE JULHO (QUINTA-FEIRA)

-14h00 – Abertura do pavilhão central para avicultores e pessoas ligadas ao setor de postura comercial (Local: Recinto de Exposições Pavilhão Central

-21h00 – Grupo Casa Worship (Gospel) (Local: Palco Recinto de exposições)

21h30 – Encerramento das exposições no pavilhão central

DIA 15 DE JULHO (SEXTA-FEIRA)

-07h00 – Início das inscrições e café da manhã da 43ª jornada técnica- promoção sindicato rural de Bastos (Local: Acenba – Associação Cultural e Esportiva Nikkey de Bastos – Rua Adhemar de Barros, 466 – Bastos-SP

-07h00 – Abertura oficial e homenagens

-08h00 – Apresentação Inata Produtos Biológicos

-08h10 – Gestão prática e visão de futuro para o empreendedor (prof. Dr Rogério Morgado; Pós doutor FEA USP; Professor e mentor de gestão com foco em liderança e resultados de pequena e média empresa.

-09h00 – Apresentação Dilucs Energia Solar

-09h10 – Vendas em tempos de crise (Ciro Bottini – Pioneiro no segmento de vendas pela televisão; considerado o melhor e mais famoso vendedor televisivo do Brasil.

-10h00 – Apresentação Audax consultoria tributária

-10h10 – Uma nova visão para avicultura (Prof. Dr. José Luiz Tejon – Jornalista e publicitário; Autoridade em vendas e marketing em agronegócio.

-11h00 – Apresentação natural BR FEED

-11h10 – Debates (Marcos Montes – Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

-12:30 – Encerramento da 43ª Jornada Técnica

-14h00 – Abertura Oficial da 61ª Festa do Ovo (Local Recinto de Exposições “Kisuke Watanabe” / Exposição Agro-Avícola, Industrial e Implementos e Feira Verde.

-19h00 – Apresentação Taiko (Shouryuu Daiko de Bastos) – Local Tenda Japonesa do Recinto de Exposições

-19h20 – Apresentação de Karaokê – Bastos Karaokê Aiko Kai, Bailados Japonês

-20h20 – Show Musical Nobuhiro Hirata – Requios Gueinô; Doukokai Eisa Taikô (Tambores de Okinawa – Marília SP)

-21h30 – Encerramento das exposições no pavilhão central

-21h45 – Ritmos Dance – Música Remix (Alunos de Bastos e Tupã) Prof.Thais Godoy Local: Tenda Japonesa no Recinto de Exposições.

-22h00 – Atitude 67 (Pagode) Local Palco do Recinto de Exposições

DIA 16 DE JULHO (SÁBADO)

-09h00 – 4ª Corrida da festa do ovo (5km corrida/ 2,5km caminhada) Local da largada: Entrada principal do Recinto de Exposições “Kisuke Watanabe”

-10h00 – 4ª Corrida kids da festa do ovo

-12h00 – Reabertura do recinto de exposições para visitação pública

-19h00 – Apresentação de taikô (Shouryuu Daiko de Bastos) Local tenda japonesa no recinto de exposições

-19h20 – Bailados Japonês (Acenba Fujinkai – Prof. Missako Mitsuishi)

-20h00 – Show grupo Wakadaiko da Acema Maringa PR

-21h00 – Sorteio do 33º Cestão Avícola (Local Recinto de exposições)

-21h30 – Encerramento das exposições no pavilhão central

-21h30 – Matsuri dance (Local Tenda Japonesa)

-22h00 – Paula Mattos (Local palco do recinto de exposições)

DIA 17 DE JULHO (DOMINGO)

-11h30 – Apresentação de Karaokê e Bailados japonês (Local Tenda Japonesa)

-12h20 – Apresentação de alunos da escola japonesa ACENBA

-12h30 – Bailados Japonês (Acenba buyou kai)

-12h40 – Apresentação de violão (Prof. Beth)

-13h00 – Apresentação de karaokê e bailados japonês

-14h00 – Bon Odori

-21h00 – Wesley Safadão (local palco do recinto de exposições)