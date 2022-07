Caminhão com 36 toneladas de ferragem tomba na Rodovia Anhanguera em Jardinópolis, SP

O veículo transportava a carga de Resende (RJ) com destino a Brasília (DF), quando tombou na pista esquerda e atingiu a grade de proteção da via. A faixa precisou ser interditada.

A Polícia Militar (PM) e a Polícia Rodoviária foram acionadas e compareceram no local. As causas do acidente ainda serão investigadas.