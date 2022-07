FLÓRIDA: Deputado confirma destinação de verbas que totalizam R$ 600 mil

O deputado Reinaldo Alguz esteve visitando novamente Flórida Paulista no último dia 1º de julho, acompanhado pela pré-candidata a deputada estadual Tania Fruchi.

Na oportunidade foi realizada uma reunião de prestação de contas dos trabalhos efetuados em favor da cidade e região no auditório da Secretaria Municipal de Educação.

O prefeito Wilson Fróio Júnior esteve presente, bem como vereadores professor Rafael e Ricardo Motorista, o ex-candidato a prefeito José Andriotti, a ex-vereadora Neide Aléssio, bem como representantes de entidades.

Na oportunidade, o deputado Reinaldo Alguz confirmou a liberação da verba já efetuada em favor da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista no valor de R$ 300 mil que já está à disposição e será destinada para aquisição de um micro-ônibus para o setor de Saúde de Flórida Paulista no transporte de pacientes diários para centro médicos.

Para a aquisição do microônibus, a Prefeitura se comprometeu a entrar com o valor necessário como contrapartida para viabilizar a aquisição.

Também na oportunidade foi confirmada a destinação de outra verba também no valor de R$ 300 mil para custeio no setor de Saúde do município.

Com esta verba, a Prefeitura poderá investir na aquisição de medicamentos, exames e outros no setor de Saúde, sendo que a pedido do deputado Reinaldo Alguz, a administração municipal após o recebimento desta verba destinará o valor de R$ 100 mil a título de ajuda ao Asilo São Vicente de Paulo através de recursos próprios.

O valor destinado ao Asilo foi confirmado pelo prefeito Fróio em conversa com a reportagem do site e jornal Folha Regional.

Ainda na oportunidade Reinaldo Alguz reafirmou o seu compromisso com a população e autoridades floridenses, destacando outras conquistas ao longo dos últimos anos como verbas para a Santa Casa, asfalto, saúde, entre outros.