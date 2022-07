Motorista tem parada cardíaca, bate o carro e morre após da entrada na Santa Casa

Na tarde desta segunda-feira o condutor de um veículo Gol trafegava pela Rua J.E. Ari Fernandes, em direção ao trevo principal de Tupã, quando ao passar em frente ao terminal rodoviário o condutor sofreu um mal súbito.

O veículo resvalou em um poste de iluminação pública, seguiu por mais alguns metros até atingir outro poste de iluminação. O condutor do veículo já estava inconsciente quando o carro parou, segundo relato de testemunhas. O Corpo de Bombeiros foi acionado, e até a chegada das equipes populares tentaram reanimar a vítima, que estava em parada cardiorrespiratória.

A equipe do Corpo de Bombeiros utilizou o DEA (Desfibrilador Externo Automático) e conduziu a vítima para Santa Casa de Tupã. A passageira que estava no veículo não se feriu.

Os agentes de trânsito estiveram sinalizando o local e a Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência. A Perícia Técnica do Instituto de Criminalística esteve no local para determinar as causas do acidente.

Infelizmente a vítima não resistiu e foi a óbito após dar entrada na Santa Casa de Tupã. A vítima foi identificada como Éder Sávio Piva, e não teve a idade divulgada.