OSVALDO CRUZ: Anunciada verba de R$ 1 milhão para combate a enchentes na Vila Esperança

A prefeita de Osvaldo Cruz, Vera Morena e o deputado Reinaldo Alguz (União Brasil) anunciaram a conquista de uma verba no valor de R$ 1 milhão para início do enfrentamento às enchentes na Vila Esperança.

O anúncio da liberação dos recursos foi num encontro no dia 30 de junho na Associação Cultural Nipo-Brasileira de Osvaldo Cruz.

Com a presença de moradores e lideranças locais, a prefeita Vera Morena anunciou que todo projeto deve custar R$ 3 milhões, mas que o início está assegurado com esta verba de R$ 1 milhão e agradeceu o empenho do deputado Reinaldo Alguz e do governador do Estado, Rodrigo Garcia.

Considerado um dos principais problemas de Osvaldo Cruz, as enchentes na Vila Esperança já causaram enormes prejuízos e transtornos aos moradores. Com a conquista da verba de R$ 1 milhão assegurada, a Prefeitura de Osvaldo Cruz agora prepara a documentação necessária visando a contratação de empresa para o início das obras que deve ocorrer ainda este ano.