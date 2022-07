OSVALDO CRUZ: Julinaço 2022 é sucesso de público

A Edição de 2022 do ‘Julinaço’, que aconteceu no sábado (9) na Praça São José foi um sucesso de público.

Com show da dupla Luiz Henrique & Léo, o Julinaço 2022 comemorou as tradições das festas do meio do ano.

O evento ocorreu na Avenida Brasil e na Praça São José.

Nesta edição, a festa contou ainda com praça de alimentação com comidas típicas por entidades locais, feira de artesanato pela Associação Artplic, brinquedos para crianças e muita diversão para toda família.

O Julinaço 2022 teve entrada franca e foi uma realização da Prefeitura de Osvaldo Cruz, Câmara Municipal e Associação Comercial e Empresarial de Osvaldo Cruz (Aceoc) com apoio do Fórum Multiplic.