Polícia acha mais de 300 kg de maconha em carro abandonado após acidente em rodovia

Segundo informações da Polícia Rodoviária, o veículo, que seguia no sentido de Echaporã, foi arremessado para fora da pista ao bater na lateral de um caminhão que trafegava no sentido oposto. O motorista abandonou o veículo e fugiu.

Ao chegarem ao local do acidente, policiais encontraram no interior do carro 433 tabletes de maconha, que totalizaram em 326 quilos. O motorista do caminhão não se feriu.