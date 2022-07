Polícia Civil esclarece roubo de caminhão e revela plano para tentar lucrar com “golpe” em seguro de veículo

Na madrugada de 24 de junho, após acionar a Polícia Militar Rodoviária, o motorista e proprietário do caminhão compareceu à Delegacia da Polícia Civil de Tarabai e narrou que havia sido vítima de um roubo na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), na divisa entre os municípios de Pirapozinho e Tarabai.

Após o registro do caso, a Polícia Civil começou as apurações e, através de uma série de métodos investigativos, conseguiu provas de que o caminhão nunca havia estado em solo paulista, bem como descobriu que o caminhão possuía seguro, diferentemente da versão inicial do motorista.