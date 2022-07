Amigos da Bola goleia Sintético F.C. no Campeonato Veteranos Municipal de Lucélia

A equipe do Amigos da Bola / Afupel, com gols marcados por João Nerys (2), Edmilson Dumbo e Marcelo, conquistou a vitória de goleada por 4 a 0, diante do Sintético F.C., no domingo (10) no Campo do Aspumulu.

A terceira rodada do 1° Campeonato Veterano Municipal acima de 40 anos de Futebol Médio, teve ainda na sequência o segundo jogo entre o ABC da Vila Rancharia/ Grêmio da Vila Rennô/ Supermercado Barcelos, com os gols marcados Lelé (2), Esquerdinha (1), Leandro Machado (1) venceu por 4 a 2, enquanto Eduardo Campoia descontou para o Academia Bussi/ Marcel Celulares / Serv Diesel/ Aliança Multimarcas/ Crys Sport/ Amigos do Tavone.

ARBITRAGEM

Júlio Moreno e Agnaldo Té, da Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia

ORGANIZAÇÃO

Dell (Diretoria de Esportes e Lazer de Lucélia) coordenado pelo diretor de esportes Eduardo Fattinnanzi “Lambari”

Na foto a equipe do Amigos da Bola / Afupel, que venceu de goleada.