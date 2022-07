Caminhão tomba e interdita alça de acesso da Rodovia Anhanguera em Ribeirão Preto, SP

O acidente foi no acesso a um posto às margens da pista, no quilômetro 303, no sentido Cravinhos (SP) – Ribeirão. A alça de acesso foi interditada, segundo a Arteris ViaPaulista, concessionária que administra o trecho, mas já foi liberada.

O caminhoneiro ficou preso nas ferragens e foi retirado pelas equipes de socorro por volta das 11h. A Polícia Militar Rodoviária, o Corpo de Bombeiros e concessionária estão no local.

Ainda de acordo com a Arteris, a área está em avaliação de risco porque o caminhão está carregado com á carregado com triclorofluorometano, substância usada como defensivo agrícola considerada perigosa por risco de entrar em ebulição.