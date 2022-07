Comerciante de Osvaldo Cruz relata recebimento de notas falsas

A reportagem foi procurada por um comerciante de Osvaldo Cruz, para um alerta geral aos proprietários e colaboradores dos estabelecimentos comerciais da cidade com relação a notas falsas.

Nos últimos dias tem ocorrido vários casos de recebimento de notas falsas, principalmente R$ 20, R$ 50 por parte do comercio.

As pessoas que passam as notas falsas geralmente escolhem os horários de maior movimento no local, aproveitando-se da distração do atendente por causa do fluxo de clientes.

O denunciante disse que no caso de seu estabelecimento, as notas foram entregues por duas jovens, uma loira e outra morena, e em outra vez foi um casal que se apresentou, comprou e pagou com a nota falsa.

Fica o alerta aos comerciantes para que usem os instrumentos para detectar a falsidade das cédulas, pois o problema tem ocorrido com frequência.

Diante das notas falsas, acione a Polícia Militar ou Polícia Civil imediatamente para se apurar se a ação é intencional ou se o cliente desconhece o problema.