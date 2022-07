FLORA RICA: Prefeita interina assina convênio para 50 casas populares e verba de R$ 150 mil

A prefeita interina Rosicler Camargo esteve na capital paulista no final do mês de junho em solenidade realizada no Memorial da América Latina com a presença do governador do Estado Rodrigo Garcia e secretários do Governo do Estado.

Na oportunidade, a prefeita assinou convênio junto à Secretaria de Estado da Habitação autorizando a construção de 50 casas populares para Flora Rica.

Também na oportunidade foi assinado convênio com a Secretaria de Estado da Habitação viabilizando uma verba no valor de R$ 150 mil através do PEM (Programa Especial de Melhorias), visando a execução de melhorias na infraestrutura de conjunto habitacional existente em Flora Rica.

As duas conquistas, de acordo com a prefeita Rosicler Camargo, contou com o apoio do ex-secretário executivo da Habitação Fernando Marangoni que esteve presente acompanhando a assinatura dos convênios juntamente com o secretário da Habitação, Flavio Amary.

Na foto, a prefeita com o ex-secretário Executivo da Habitação Fernando Marangoni no ato da assinatura do convênio.