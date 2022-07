FLÓRIDA: Prosseguem as obras de pavimentação asfáltica em ruas do Distrito do Indaiá do Aguapeí

Prosseguem a todo o vapor as obras de implantação de pavimentação asfáltica em ruas do Distrito do Indaiá do Aguapeí.

Os serviços estão sendo executados através de verba viabilizada pelo deputado estadual Mauro Bragato junto a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado no valor de R$ 400 mil.

O pedido de verba foi efetuado pelos vereadores Tiago Ribeiro de Souza e João Batista Freschi (João Catenga) que estiveram juntamente com o prefeito Wilson Fróio Júnior na capital paulista em audiência onde garantiram a verba.

“O valor total para a execução das obras de pavimentação asfáltica no Distrito do Indaiá será de R$ 630.955,17, sendo que além dos R$ 400 mil viabilizados pelo deputado Mauro Bragato, a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista irá investir recursos próprios no valor de R$ R$ 230.955,17”, informou o prefeito Fróio.

Para a execução dos serviços, a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista contratou através de licitação uma empresa especializada para as obras, a Contato Terraplanagem e Pavimentação Eireli da cidade Araçatuba.

A empresa tem trabalhado nas últimas semanas na execução da obra, sendo que as guias e sarjetas já foram implantadas, e ruas estão sendo preparadas para receber a camada asfáltica.