Polícia Civil faz operação de repressão ao tráfico de drogas, duas pessoas foram presas

Na residência dos envolvidos foram apreendidas grande quantidade de maconha e cocaína, já distribuídas em porções embaladas para vendas e outras porções maiores, além de três aparelhos celulares e uma motocicleta.

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Junqueirópolis, com apoio operacional do GOE – Grupo de Operações Especiais da Delegacia Seccional de Polícia de Dracena, deflagrou nesta quarta-feira (13), a “Operação Wave”, com o objetivo de combater o tráfico ilícito de entorpecentes na cidade de Junqueirópolis.

Após as investigações os Policiais Civis da Delegacia de Polícia de Junqueirópolis, identificou quatro locais (biqueiras) suspeitos onde poderia estar havendo o comércio ilícito de drogas. Foi então solicitado ao juízo da Comarca a autorização para busca e apreensão domiciliares nos endereços.

Para o trabalho das buscas, foram utilizadas quatro viaturas de apoio operacional e 14 policiais civis, sendo localizadas quantidade substancial de drogas no imóvel. Foram presos dois traficantes de drogas (sendo uma mulher e um homem – ambos com 24 anos), e que já possuem antecedentes criminais pelo crime de tráfico de drogas.

Foi ainda apreendida uma motocicleta que era utilizada numa espécie de “delivery” de drogas, além de telefones celulares. Os presos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, cujas penas máximas são de 15 e 10 anos de reclusão, respectivamente.

As investigações continuam para identificação de outros indivíduos envolvidos com o delito.

O nome da operação é em referência de um nickname (apelido) que um dos alvos utilizava.