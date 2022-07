Acidente mata uma pessoa e deixa outras cinco em estado grave

Cinco pessoas ficaram gravemente feridas e uma faleceu durante um acidente ocorrido na Rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes (SP-457), que liga os municípios de Bastos e Rancharia, na manhã desta quinta-feira (14). A colisão frontal envolveu uma picape Strada e um veículo Fox, cuja as placas não foram divulgadas. A vítima fatal do acidente, que é moradora em Bastos, foi socorrida com vida mais, infelizmente, faleceu.



O acidente aconteceu por volta das 7h30, no quilômetro 94 da Rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes, antes da ponte do Rio do Peixe, na divisa entre os municípios de Bastos e Rancharia. A vítima fatal é uma senhora residente em Bastos e que estava na picape Strada.

O sargento Aristóteles, comandante de prontidão do Corpo de Bombeiros de Tupã, informou que: “Fomos acionados para atender um acidente na SP-457 e ao chegar no local constamos que tratava de uma colisão frontal com seis vítimas. Duas das vítimas estavam presas as ferragens em um dos veículos e quatro estavam no outro. O estado de todas vítimas são grave, inclusive duas em parada cardiorrespiratória”.



Atenderam a ocorrência a Guarnição de Salvamento com o sargento Aristóteles e cabo Barbosa e Guarnição de Resgate com sargento Vanderlei e cabo Gilmar e soldado Isidoro, as duas do Corpo de Bombeiros de Tupã, e da Viatura de Resgate do Corpo de Bombeiros de Rancharia, encarregado cabo Silveira, além de ambulâncias da região, inclusive de Bastos, e Polícia Militar, Polícia Rodoviária e Polícia Cientifica.