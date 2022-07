Estouro de artistas sertanejos durante pandemia altera tradição de palcos na Festa do Peão de Barretos

“Então a gente deu oportunidade pra várias duplas se apresentarem no palco principal, inclusive, pela primeira vez tocando em Barretos. É uma aposta. A gente está bem satisfeito com a grade que a gente montou, e acredito que vai ser um grande sucesso.”

Apesar disso, são poucas as mulheres que chegaram ao palco principal do evento de 2022. Por enquanto, estão na programação Maiara e Maraisa, Lauana Prado, Allana Macedo e Ana Castelo, além de Maria Cecília, que faz dupla com Rodolfo. O palco Amanhecer deve contar com mais alguns nomes, mas a programação ainda não foi anunciada.