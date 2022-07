FLÓRIDA: R$ 8 mil são levados em furto na igreja, câmeras mostram a ação do criminoso

O furto ocorrido na madrugada desta quinta-feira (14) na igreja Nossa Senhora Aparecida de Flórida Paulista resultou em um prejuízo de R$ 8 mil aos cofres paroquiais.

As câmeras de segurança flagraram a entrada do autor no templo, que ocorreu pela porta lateral onde ficam o bebedouro e as salas de catequese.



Usando camisa, short e chinelo, o autor que aparenta ter entre 40 e 50 anos de idade, se aproxima e arromba o portão.

Posteriormente, as imagens registram sua entrada na sala que é utilizada para os atendimentos com o padre e também pela Pastoral do Dízimo. Já sem chinelo, ele usa a camisa e faz um capuz que encobre a cabeça.



Portando um farolete, o autor começa a vascular as gavetas de uma mesa.

Na sequência, ele entra na Secretaria Paroquial e acessa outros móveis que também são revirados. Após o furto, ele se evadiu tomando rumo ignorado.



As Polícias Civil e Militar trabalham na tentativa de apurar a autoria do crime. A Polícia Científica foi acionada e realizou a perícia do local.

Quem tiver informações da autoria do crime pode entram em contato com a Polícia Militar ou Polícia Civil. A identidade do denunciante será mantida em absoluto sigilo.