Igreja Católica é alvo de arrombamento e furto em Flórida Paulista

A Polícia Militar de Flórida Paulista atua neste momento em uma ocorrência de arrombamento e furto contra a Igreja Matriz de Flórida Paulista.

A autoria do crime ainda é desconhecida, porém, imagens do circuito interno de segurança devem ajudar no esclarecimento.



Um portão lateral que dá acesso ao templo religioso e as salas de catequese foi arrombado e posteriormente o autor teve acesso na Secretaria Paroquial.



Já se sabe que foi levado grande valor em dinheiro, porém, o prejuízo ainda é contabilizado.

As polícias Militar e Civil atuam na ocorrência com o levantamento de dados e informações que poderão resultar na identificação do autor.

A reportagem do jornal e site Folha Regional segue acompanhando a ocorrência e mais detalhes serão trazidos aos internautas ao longo do dia.