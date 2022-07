LUCÉLIA: Reiterada reivindicação para construção de ciclovia entre Lucélia e Adamantina

Na tarde do dia 28 de junho, o subsecretário de relacionamento com municípios da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo, Fernando Fernandes, visitou o município de Lucélia.

Na oportunidade foi recepcionado na Câmara Municipal, pela prefeita Tati Guilhermino e pelo presidente do legislativo, Vinícius Bussi.

Durante o encontro a prefeita Tati Guilhermino formalizou a entrega de ofícios solicitando recursos para a reforma do Clube dos Trabalhadores (Vila Rennó) e para aquisição de medicamentos.

Ainda foi apresentado ofício reiterando a viabilização do projeto de construção de uma ciclovia entre os municípios de Lucélia e Adamantina (vicinal João Vaz Pinto), cuja obra é considerada de grande importância e uma antiga reivindicação das duas cidades.