Motociclista sofre ferimentos graves após batida frontal com caminhão em rodovia de Bariri

O acidente aconteceu no local conhecido como Trevo do Lago, na Rodovia Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304), que é um dos acessos ao município de Bariri. O local ficou interditado durante o socorro à vítima.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que atendeu à ocorrência, a suspeita é que o jovem de 19 anos que pilotava a moto teria tentado ultrapassar um veículo e bateu de frente com o caminhão que seguia no sentido contrário.