BASTOS: Em recuperação de cirurgia, Wesley Safadão cancela participação na Festa do Ovo

O cantor Wesley Safadão cancelou nesta quinta-feira (14) a sua participação na Festa do Ovo, tradicional evento realizado em Bastos (SP). Esse é mais um show cancelado pelo artista, que se recupera de uma cirurgia para retirada de hérnia de disco, feita no último dia 7.

O artista era tido como a atração principal e se apresentaria no domingo (17), no último dia do evento. Nesta quinta, a Secretaria de Cultura de Bastos confirmou o cancelamento.

Safadão foi às redes sociais na noite da última quarta-feira (13) para informar que não poderia comparecer aos shows marcados para os próximos dias. Até então, as datas canceladas incluíam apenas a sua participação no Festival Expocrato, em Crato (CE), marcada para o próximo dia 15, e um show em Brasília (DF), no dia 16.

O cantor, entretanto, disse que estará recuperado para as atrações somente a partir do dia 21 de julho. No dia 22, ele se apresenta no Fortal, em Fortaleza (CE).

“Acabei de sair do consultório do Dr. Francisco, médico que me operou, hoje faz seis dias que eu me operei. Cada dia que passa, acordo melhor, me sinto melhor. E a pergunta que todo mundo está querendo saber: quando eu posso voltar a trabalhar? Ele me autorizou a trabalhar a partir da próxima semana, então dia 21 a gente começa”, disse.