FLÓRIDA: Concluída a primeira etapa de implantação de iluminação de lâmpadas de led em ruas e avenidas

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista iniciou o projeto de execução de substituição de luminárias e lâmpadas da iluminação pública de avenidas e ruas da cidade por lâmpadas de led. Para a execução desta primeira etapa da obra, a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, contratou uma empresa especializada.

No processo licitatório saiu vencedora a empresa Degrande & Santos Instalações Elétrica Ltda. da cidade de Lucélia que apresentou o valor de R$ R$ 328.004,42, compreendendo o forneci mento de equipamentos, materiais e mão de obra.

A primeira etapa com a instalação das lâmpadas de led, beneficiou as principais ruas e avenidas do centro da cidade, bem como do Jardim Bela Vista, sendo concluída ainda no mês de junho. A obra foi executada com recursos financeiros transferidos pelo Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria de Desenvolvimento Regional.

O recurso foi viabilizado pelo ex-secretário Executivo da Habitação Fernando Marangoni atendendo pedido do prefeito Wilson Fróio Júnior e do vice-prefeito Sidnei Gazola.

A verba total viabilizada foi de R$ 500 mil, sendo que como conseguiu na licitação um preço menor, ou seja, quase R$ 330 mil, o restante do valor de R$ 170 mil já foi autorizado pelo secretário de Desenvolvimento Regional, Rubens Cury, utilizando o recurso para nova licitação para implantação de lâmpadas de led em outros locais que ainda não foram beneficiados.

De acordo com o prefeito Fróio e o vice Nei Gazola, a implantação de lâmpadas de led além de garantir maior iluminação e segurança, proporcionará economia com gastos de energia elétrica pela Prefeitura Municipal.

A implantação das lâmpadas de led recebeu muitos elogios diante da grande diferença na iluminação proporcionada.