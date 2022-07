Homem é preso por tentativa de homicídio após agredir uma PM com soco na cabeça

Uma policial militar feminino desmaiou e precisou ser socorrida após levar um soco na cabeça quando finalizava o atendimento de uma ocorrência de violência doméstica no bairro Country Ville, zona leste de Araçatuba, na noite desta quinta-feira (14). A PM tinha sido acionada porque o autor, identificado pelas iniciais D.W.C., 27 anos, havia agredido a namorada.

Uma equipe chegou ao local dos fatos, na rua Vicente de Carvalho, e encontrou apenas a moça que tinha sido agredida pelo namorado. Quando finalizava a ocorrência, o autor apareceu repentinamente, por trás, e deu um soco na cabeça de uma policial feminino. Ela caiu e desmaiou.

O rapaz tentou pegar a arma da policial e foi contido pelo companheiro de farda dela, e apoio de alguns populares. Com a chegada do reforço foi possível algemar o homem, que estava bastante alterado, aparentando estar sob efeito de álcool ou substância entorpecente.

A policial, após levar o soco, caiu e desmaiou. Ela foi socorrida por uma equipe do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) e levada ao pronto-socorro da Santa Casa, com corte na cabeça e ferimentos no rosto. Havia suspeita de afundamento de crânio.

O autor, ao ser colocado no compartimento guarda-preso da viatura, quebrou um vidro lateral com cabeçadas. Ele também ficou ferido e antes de ser conduzido ao plantão policial, foi levado ao pronto-socorro e também recebe atendimento médico devido às cabeçadas que deu contra o vidro da viatura.

O delegado plantonista autou D.W.C. por violência doméstica contra a namorada, tentativa de homicídio contra a policial militar e dano ao patrimônio público, por ter quebrado o vidro da viatura. Ele, que já tem passagem por tráfico, ficou preso em flagrante à disposição da Justiça.