IRAPURU: Convênio garante instalação de totem de autoatendimento do Poupatempo

O prefeito Mazinho esteve em São Paulo no mês de junho para assinar o convênio de recebimento do totem de autoatendimento do Poupatempo em Irapuru, em evento que contou com a presença do governador Rodrigo Garcia.

O totem de autoatendimento é um equipamento em que o próprio cidadão digita os seus dados, certifica sua identidade com as impressões digitais e faz a solicitação do serviço desejado.

Pelo autoatendimento, além do RG, é possível solicitar mais de 40 serviços, como segunda via de CNH, CNH definitiva, pesquisa de débitos e restrições de veículos, emissão de Atestado de Antecedentes Criminais, entre outros. As taxas podem ser pagas com o cartão de débito bancário, durante a solicitação. No caso de RG e CNH, o cidadão tem a opção de receber os documentos em casa ou pelos Correios.

Em resumo, o totem facilita o atendimento, já que em muitos casos não é necessário passar pelo atendimento presencial. Em breve, o equipamento será entregue a toda população.