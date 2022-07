Capotamento deixa cinco pessoas feridas, três delas em estado grave

Na madrugada deste sábado um foi registrado um capotamento na vicinal que liga Iacri a Rinópolis. De acordo com as primeiras informações o condutor do veículo perdeu controle da direção quando trafegava em direção a Rinópolis.

O veículo Fiat Uno saiu da pista e capotou várias vezes. Cinco pessoas que estavam no veículo ficaram feridas, sendo três em estado grave.

Há informações que duas vítimas foram transferidas pra Marília e uma para Santa Casa de Tupã.

Ambulâncias de Rinópolis auxiliaram no socorro às vítimas.

A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência e a Perícia Técnica do Instituto de Criminalística de Tupã esteve no local para determinar as causas do acidente.