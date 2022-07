Estradas são entregues oficialmente e obras iniciadas na região de Presidente Prudente

Nesta sexta-feira, foram entregues, oficialmente, os serviços de modernização das estradas vicinais SPV-071, em Presidente Epitácio, e PSE-370/CAA-125/PSV-060, em Presidente Venceslau, Caiuá e Presidente Epitácio. Outras 12 vicinais da região passarão por obras. Em Presidente Prudente, houve o encerramento do Curso de Capacitação Paralímpica e a cerimônia de abertura do 37º Jogos Abertos da Juventude.

“Quando o Governo do Estado aprovou o programa Pontal 2030, priorizou a recuperação de vicinais nessa região. São inúmeras vicinais já entregues e agora iniciando as obras de mais 12, então, praticamente todas as estradas do Pontal, sejam vicinais ou SPs, estão sendo revitalizadas ou pavimentadas. Para o Pontal é uma ação muito importante de desenvolvimento, escoamento agrícola, transporte escolar, veículos na área de saúde, trazendo segurança à população desta região”, destacou o secretário de Desenvolvimento Regional, Rubens Cury.

As obras entregues pela Secretaria de Logística e Transportes, incluindo a recuperação da Ponte do Aymoré, receberam investimento de R$ 43,2 milhões. As outras 12 estradas irão receber melhorias na recuperação do pavimento e novas sinalizações por meio de obras que serão realizadas pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem), com o intuito de promover mais conforto e segurança no transporte de moradores e cargas da região. As obras ocorrerão em 89,4 quilômetros, em um investimento de R$ 138,5 milhões.

Capacitação paraolímpica

Já em Presidente Prudente, ocorreu a cerimônia de encerramento do Curso de Capacitação Paralímpica, iniciado em 12 de julho. O curso integra o Programa de Desenvolvimento Paralímpico, elaborado em 2021 pelas Secretarias de Esportes e dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e busca fomentar e incentivar o esporte paralímpico por meio de ações inovadoras, com a criação de um mapeamento do Estado para pesquisa sobre a prática de modalidades, locais de treino regionais e capacitação técnica aos profissionais.

Jogos Abertos da Juventude

Também em Prudente ocorreu a cerimônia de abertura do 37º Jogos Abertos da Juventude. Cerca de 4 mil atletas de 200 municípios paulistas devem participar da competição. Serão 14 delegações regionais, que disputarão as modalidades de atletismo, basquetebol, damas, futebol, futsal, ginástica artística e ginástica rítmica, handebol, judô, natação, tênis, tênis de mesa, vôlei de praia, voleibol e xadrez. A Secretaria de Esportes do Estado investiu R$ 801 mil nos jogos, sendo R$ 1 mil de contrapartida da Prefeitura. A final estadual contará com mais de 10 praças esportivas para a realização das disputas.