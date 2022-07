Foragido da justiça é preso em Salmourão

O Indivíduo foi abordado com uma moto e em pesquisa via COPOM, constatou em aberto um mandado de prisão no regime aberto em seu desfavor, já com a busca pessoal foi encontrado um cigarro de maconha, no qual alegou ser para seu consumo.

Diante do exposto o indivíduo recebeu voz de prisão e conduzido ao plantão da Polícia civil onde foi registrado o B.O PC de porte de droga e por se tratar de condenação em regime aberto, o indivíduo foi ouvido e liberado.