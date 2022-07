Acidente entre carro e ônibus mata mulher e deixa cinco feridos

A colisão entre os dois veículos foi após o trevo da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) de acesso à cidade, próximo a um hotel que fica na Avenida Francisco Cunha. O trânsito ficou interditado nos dois sentidos durante o atendimento da ocorrência, mas foi sinalizado e liberado.

O ônibus estava com cerca de 25 pessoas a bordo e cinco delas sofreram ferimentos de natureza leve e precisaram de atendimento da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros. Ele seguia no sentido SP-270 ao município.