DRACENA: Em construção o novo Centro de Hemodiálise da Santa Casa

A Santa Casa de Dracena deu início no mês de novembro de 2019, a construção da ampliação do prédio que irá abrigar o novo Centro de Hemodiálise.

A obra é financiada com recursos obtidos no âmbito de acordos de colaboração premiada assinados entre investigados e o Ministério Público de São Paulo, por intermédio do Grupo Especial de Delitos Econômicos (Gedec), repassados à Secretaria de Estado da Saúde, no valor de R$ 2 milhões.

A disponibilização da verba contou com a atuação preponderante do promotor de Justiça dr. Roberto Victor Anelli Bodini, dracenense atuando junto ao Gedec.

O novo setor terá 1.561 metros quadrados e poderá atender 150 pacientes mensalmente, o que representa um aumento de 36% em relação à capacidade de atendimento do setor, que atualmente é de 110 pacientes por mês, edificada em terreno próximo ao hospital com frente para a rua Ipiranga.

De acordo com a Santa Casa de Dracena, o novo centro de tratamento aos renais crônicos já se encontra em fase de acabamento.

A conclusão das obras e o funcionamento da nova unidade tem previsão para meados da metade do segundo semestre deste ano.

(Com informações do Facebook da Santa Casa)