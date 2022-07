Duas pessoas ficam feridas em acidente com moto

Um grave acidente foi registrado na noite deste domingo (17), no centro de Osvaldo Cruz, envolvendo um carro e uma moto e deixou duas pessoas feridas.

O acidente aconteceu na Avenida Brasil próximo à Praça São José, onde um veículo Uno Mille seguia sentido Cristo ao estádio, ao converter a direita para entrar a Rua Ricardo Ponciano, colidiu transversalmente com a moto, que tentava uma ultrapassagem pela direita e com o impacto, a moto e os dois ocupantes foram arremessados na calçada.

A condutora da moto, de 34 anos, foi socorrida pela Unidade Resgate com ferimentos graves, já o passageiro da moto foi socorrido com ferimentos leves, o motorista do veículo e demais ocupantes nada sofreram.

O local foi preservado pela Polícia Militar para os trabalhos da Polícia Científica.