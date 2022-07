Estética e refrigeração automotiva é com a JAPACAR

Em Flórida Paulista, a JAPACAR presta serviços de estética e refrigeração automotiva em veículos de todas as marcas e modelos. Sob o comando do experiente Kaio Mizuno, a empresa está localizada na avenida Presidente Vargas, 590 – no centro da Cidade Amizade e conta com equipamentos modernos que garantem o acabamento perfeito de cada serviço.

Na JAPACAR, você tem serviço de limpeza e lavagem de bancos, painéis, revitalização e outros procedimentos que dão um novo visual ao seu veículo.

O telefone da JAPACAR é o (18) 99754-2906. Visite o Instagram @esteticajapacar e confira o antes e depois dos serviços realizados.