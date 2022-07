FLÓRIDA: Prefeitura integra grupo com boa avaliação da situação fiscal e contábil

A Prefeitura de Flórida Paulista obteve classificação B no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal Estadual.

A cidade figura em grupo integrado por 1.758 municípios que obtiveram pontuação entre 85% a 95% de eficiência, índice que equivale ao Indicador de Qualidade Contábil e Fiscal no Siconfi (ICF).

O ranking é uma iniciativa da Secretaria do Tesouro Nacional criado para avaliar a consistência da informação que o tesouro recebe por meio do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) e consequentemente disponibilizado para acesso público.

Na avaliação divulgada no final do mês de junho, a Prefeitura de Flórida Paulista alcançou a classificação B, com índice de 92,1% de eficiência, comprovando a confiabilidade e registros das finanças públicas da Cidade Amizade.

Na microrregião de Adamantina, que integra 14 cidades, 11 estão classificadas com a nota B, e a Prefeitura de Flórida Paulista está entre as três melhores classificadas.

Sendo que a primeira classificada está a cidade de Lucélia que alcançou ICF de 94,8%, a cidade de Pracinha ficou em segundo lugar com ICF de 94,1%, seguida de Flórida Paulista que ficou em terceiro lugar com a nota de 92,1%. Irapuru e Mariapolis conseguiram 91,4%, Parapuã 91,2%, Pacaembu 88,5%, Rinópolis 85,5% e Adamantina 85,4%.