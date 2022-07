JUNQUEIRÓPOLIS: Festival Regional de Samba e Pagode é sucesso

O Município de Junqueirópolis sediou o 1º Festival Regional de Samba e Pagode em evento realizado na Praça Álvaro de Oliveira Junqueira. O evento contou com excelente público de Junqueirópolis e região.

A programação começou na quinta-feira (14/7) com o esquenta abrilhantado pelo Grupo Questão de Opinião, já contando com praça de alimentação. O som teve a responsabilidade do Grupo Opus do Alan Barizoni.

Na sexta-feira (15/7) o festival teve início com a participação de 10 grupos inscritos: Grupo Évora de Junqueirópolis, Daniel Nascimento de Irapuru, Acústico 22 de Dracena, Grupo Por Acaso de Garça, Vamo Envolver de Mariápolis, Grupo Big Dueto de Apucarana/PR, Grupo Samba e Suor de Presidente Prudente, Grupo Vibe Positiva de Presidente Prudente, Sambinha do Vieira de Presidente Epitácio e Elly Guimaraes – Quarteto de Samba de Presidente Prudente.

O Corpo de Jurados foi composto pelos críticos de samba e pagode: Chico Passos, Sônia Pinatto, Ulisses Justino e Fabio Passarelli.

No sábado (16/7) aconteceu a grande final com 4 grupos classificados para concorrer a premiação em dinheiro.

Conquistou o 1º lugar com 160 pontos, Elly Guimarães – Quarteto de Samba (Presidente Prudente), levou a premiação máster de R$ 3.000,00.

O 2º com 147 foi conquistado pelo Big Dueto (Apucarana/PR) – premiação de R$ 2.000,00 reais.

E o 3º lugar com 136 pontos ficou para Vibe Positiva (Presidente Prudente) – premiação de R$ 1.000,00.

Em 4º lugar ficou o Grupo Por acaso da cidade de Garça.

A premiação foi entregue pelo prefeito Osmar Pinatto, que já anunciou o projeto da programação de uma semana para a 2ª edição em 2023.

A Comissão Organizadora: Arnaldo da Comunidade, Chico Passos, Binho Questão de Opinião e Cido do Judô, agradecem aos grupos participantes, empresários colaboradores, e o grande público que prestigiou o evento. Apoio: diretoria de Cultura e prefeitura municipal de Junqueirópolis.