Motociclista alcoolizado é preso após tentativa de fuga por canaviais

Segundo os policiais, o envolvido conduzia a motocicleta “ziguezagueando” no sentido Dracena-Tupi Paulista e no momento que tentaram realizar a abordagem, o homem reduziu a velocidade indicando que iria parar, porém, em uma curva o condutor retornou com o veículo para o meio da via e quase colidiu com a viatura policial.