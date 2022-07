OSVALDO CRUZ: Aceoc e Multiplic apresentam Programa “Transformação Digital nas Indústrias”

A Trilha do Empreendedorismo, da ACEOC, e o Multiplic, juntamente com os parceiros FIESP, CIESP, SENAI E SEBRAE, realizaram uma palestra de sensibilização para membros das indústrias de Osvaldo Cruz, para a apresentação do Programa “Jornada de Transformação Digital nas Indústrias”. O evento aconteceu no dia 7 de junho, no Auditório da ACEOC.

A parceria nasceu graças a uma visita técnica realizada ao SENAI de Presidente Prudente por representantes do Multiplic e da ACEOC.

O programa “Jornada de Transformação Digital nas Indústrias” é uma oportunidade oferecida pela Trilha do Empreendedorismo para empreendedores que queiram investir no crescimento da sua empresa, de forma totalmente GRATUITA.

O Programa é destinado às micro, pequenas e médias “indústrias”, abrangendo todos os segmentos industriais.

A Jornada de Transformação Digital possui capacidade para atender 40.000 micro, pequenas e médias indústrias, por meio de consultorias e treinamentos in loco, para desenvolver inovação, competitividade, produção e tecnologia.

Em Osvaldo Cruz, estiveram presentes representantes das indústrias que participaram e se inscreveram para o Programa no dia da palestra.

“Transformação Digital nas Indústrias” é composto por 8 etapas, em 8 consultorias.



Estiveram representando o CIESP, SENAI, Multiplic e ACEOC, Juliane Damno, Andre Cano, Adriana Gouvea, Cláudio Tonol e Leandro Antoniazzi, respectivamente.