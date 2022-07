Criança moradora de Mariápolis recebe homenagem da Polícia Militar no dia de seu aniversário

A pequena Maria Cecília é uma grande fã da Policia Militar e conforme relatos da própria mãe: “ela AMA muito os Policiais e não pode ver eles passando quer um tchau e eu coloco no celular as policiais e ela não deixa eu tirar”, não obstante disse que seria um sonho realizado se os Policiais Militares pudessem fazer uma surpresa no dia do aniversário da pequena Maria Cecília de apenas 2 aninhos.

Dessa forma, no dia 17 de julho de 2022 a equipe do policiamento ostensivo/ preventivo do município de Mariápolis/SP ( Sd PM Henrique e Sd PM Putinatti) juntamente com o Comando do 1º GP PM (3º Sgt PM Gabriel) durante o patrulhamento, comovidos e emocionados com o tamanho carinho daquela criança e de seus familiares, compareceu nas proximidades de onde ocorria seu aniversário para lhe fazer esta honrada surpresa, parabeniza-la e lhe entregar um presente “um conjuntinho com o logo da PMESP e cores de nossa farda “Cinza Bandeirante”, adquirido por recursos próprios, através da mobilização de todo efetivo do 1ºGP PM.



O ato aconteceu na presença de seus convidados, amigos e familiares que emocionados puderam ver a contagiante alegria da pequena Maria Cecília e de seus pais: Carolaine e Everton. A pequena Maria Cecília na hora fez questão de trocar a roupa que estava vestida da Cinderela pela roupa que ganhou com logomarca da Polícia Militar.

Parabéns Maria Cecília que Deus a abençoe sempre.

E parabéns aos policiais pela atitude.

