Fapidra começa nesta quarta-feira com grandes shows

Depois de dois anos sem ser realizada em razão da pandemia, a tradicional Fapidra está de volta este ano em Dracena. O evento acontece esta semana, no período de 20 a 24 de julho no Recinto do Sindicato Rural.

O evento traz grandes nomes da música, confira programação de shows: Amanhã (dia 20) haverá dois shows, sendo o primeiro com Ana Castela e o segundo com Israel & Rodolfo animam a festa. Já na quinta-feira (21), é a vez da sensacional dupla Henrique & Juliano; na sexta-feira (22), se apresenta a dupla Juan Marcus & Vinicius. No sábado (23), o esperado show com os Barões da Pisadinha e no domingo (24), o show será com a dupla Guilherme & Benuto, encerrando a festa com chave de ouro.

A permanente está sendo vendida pelo site Ingresso Sertanejo no terceiro lote, por R$ 145,60 (ingresso mais taxa) a pista e R$ 392,00 a área premium. Também já estão à venda os ingressos individuais.

O evento contará com ampla praça de alimentação e rodeio em touros, prometendo trazer de volta a maior festa do Oeste Paulista.