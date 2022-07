FLÓRIDA: Ação da Rav Ong entrega centenas de marmitas na cidade

Uma ação social realizada pela Rav Ong resultou na entrega de centenas de marmitas para pessoas em situação de vulnerabilidade social em Flórida Paulista.

Realizadas no sábado (9) e terça-feira (12), as ações tiveram o empenho de membros da ONG e também de voluntários de Flórida Paulista e outras cidades da região e do Estado de São Paulo, uma vez que a Rav é uma “organização não governamental” com sede em São Paulo e que já desenvolve há anos estas atividades solidárias junto à população.

No total, nestes dois dias, foram entregues 100 marmitas com refeições balanceadas e nutritivas.

Vale destacar que em outras ocasiões, mais especificamente em fim de ano e no período de pandemia, a Rav Ong já atuou na entrega de alimentos, cestas básicas, agasalhos e brinquedos em Flórida Paulista.

Agora, em Flórida Paulista, de acordo com os organizadores, foi plantada a semente para que o projeto possa se estender ao atendimento da população que mais necessita e as ações deverão ser realizadas periodicamente.

Aqueles que desejarem colaborar com o trabalho e efetuar doações, podem entrar em contato através do telefone: (18) 99826-6827.