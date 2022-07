JUNQUEIRÓPOLIS: Obras de pavimentação do distrito industrial IV entra na fase de acabamento

As obras de pavimentação asfáltica do distrito industrial IV segue acontecendo dentro do programado pelo setor de Obras da prefeitura de Junqueirópolis.

As obras de pavimentação asfáltica do distrito industrial IV, já conta com toda a área frontal de acesso pavimentada.

A pavimentação daquele distrito segue as determinações do prefeito Osmar Pinatto, no cumprindo das metas estabelecidas pelo PDM-Plano de Desenvolvimento Municipal, para atender a demanda das empresas já edificadas e as que estão edificando seus empreendimentos.

De acordo com o prefeito de Junqueirópolis Osmar Pinatto, a pavimentação das ruas e avenidas do distrito totaliza uma área de 28 mil metros quadrados.

O prefeito Osmar Pinatto que tem acompanhado periodicamente as obras, destacou que a cada visita se entusiasma com as mudanças progressivas do distrito, desde as evoluções na infraestrutura de base envolvendo a pavimentação até o avanço das edificações empresariais, que já estão em plena geração de emprego e renda para o município e consecutivamente contribuído para a melhor qualidade de vida da população.

Osmar Pinatto disse que mais de R$ 60 milhões foram investidos na nova área industrial, que já conta com quase toda infraestrutura completa.

Com rede de água e esgoto já concluída, os serviços de drenagem também finalizados, devendo ser iniciado em breve o início da construção da estação elevatória.