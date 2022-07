OSVALDO CRUZ: Estádio Municipal novamente está interditado para receber público

A Prefeitura de Osvaldo Cruz informou através das redes sociais que o estádio Breno Ribeiro do Val está temporariamente interditado para receber público em eventos esportivos devido às obras em andamento para melhorias do espaço.

De acordo com a Prefeitura, a interdição foi por determinação da Polícia Militar e vai persistir até o término das obras.

Desta forma, a realização dos eventos esportivos no local está autorizada, mas sem acesso de público, porém o acesso dos profissionais de imprensa está autorizado.

A Prefeitura de Osvaldo Cruz pede a compreensão do público no sentido de que a interdição temporária é necessária para deixar a praça esportiva em melhores condições e adequada com segurança para futuros encontros do torcedor.

Assim as partidas entre as categorias de base do Azulão que seriam disputadas no começo do mês de agosto, sendo a Sub-15 contra a equipe do São Paulo Futebol Clube e a Sub-17 contra o Palmeiras serão de portões fechados.

Tais partidas vinham sendo aguardadas, pois trata-se de duas das melhores equipes de base do futebol brasileiro e seria uma oportunidade de conferir aqui na região.