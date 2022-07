Adamantina anuncia Virada SP, evento cultural inédito no município, com 24 horas de duração

Fafá de Belém, Clube do Balanço, Los Kandangos, Jazz na Kombi e Orquestra de Viola Caipira fazem parte das atrações na cidade nos dias 13 e 14 de agosto

A Virada SP chega a 16ª edição em clima de festa depois de dois anos com versões exclusivamente virtuais. O evento deste ano terá seu primeiro palco em Adamantina, região de Presidente Prudente, e recebe a Virada de forma inédita.

Fafá de Belém, de Los Kandangos, do Clube do Balanço e da Orquestra de Viola Caipira são alguns dos espetáculos que farão parte do evento, que acontece nos dias 13 e 14 de agosto.

No total, serão 19 shows distribuídos por 03 locais da cidade, como Parque dos Pioneiros, Praça Élio Micheloni e Anfiteatro Fernando Paloni. Além de apresentações musicais, a Virada SP de Adamantina promove ainda ações como yoga no parque, meditação, stand-up de comédia e intervenções urbanas.

“Estamos muito empolgados com essa Virada, a primeira de 2022 e que reinaugura o evento de modo presencial”, disse Danielle Nigromonte, diretora-geral da Amigos da Arte, gestora do evento.

“A participação da Prefeitura de Adamantina foi fundamental para o sucesso do evento, é uma forma de incentivar a produção cultural e, ao mesmo tempo, trazer a população do entorno para conhecer mais a cidade e se divertir com a programação especial que desenvolvemos em parceria”, concluiu.

Fafá de Belém sobe ao palco do Parque dos Pioneiros e promete empolgar a plateia com clássicos e novas músicas do seu repertório. A Camaleão Feira de artes, música, diversidades e gastronomia faz a virada de sábado pro domingo, das 18h às 2h. E, às 7h, já está na ativa novamente até 20h, quando encerra a programação.

Para quem curte jazz, o Jazz na Kombi e o Jazz Band Forró na Pista marcam presença no evento. O público do Hip Hop também terá sua representatividade garantida com o show do Vertentes do Hip Hop. E, a criançada também tem vez na Virada de Adamantina. “Os Mequetrefes – Grupo Parlapatões” fazem sua participação no domingo, às 9h30.

“Um grande presente do Governo do Estado para Adamantina e para esta região tão afastada dos grandes centros e carente de cultura. Será um marco na nossa história cultural e toda a população irá ganhar com espetáculos de muita qualidade. Um trabalho sério do Amigos da Arte, Governo e Prefeitura”, ressalta o secretário de cultura e turismo de Adamantina, Sérgio Vanderlei.

De acordo com o prefeito Márcio Cardim, para desenvolver o município é preciso ter cultura e esporte. “Essa é mais uma ação que vem para gerar emprego e renda. Nosso objetivo é trazer a região para cá. Temos certeza que o evento será um sucesso”, finaliza.