Concursos da Prefeitura de Dracena, Unesp e Polícia Militar encerram inscrições nesta semana

Os interessados podem se inscrever pelo site , a partir das 9h desta quinta-feira (7) até as 23h59 do dia 20 de julho. A taxa de inscrição varia de R$ 7,36 a R$ 10,62, conforme escolaridade.

O concurso público da Polícia Militar do Estado de São Paulo está com as inscrições para 2,7 mil vagas para soldado 2ª Classe, cargo inicial da corporação no quadro de praças. Os interessados devem fazer o cadastro pela internet até as 23h59 do dia 20 de julho. O salário inicial oferecido é de R$ 3.875,27.