FLÓRIDA: Com participação de seis equipes, Campeonato de Férias Futsal 2022 começa amanhã

Começa nesta quinta-feira (21), no Ginásio Municipal de Esportes Valdemir Ferrarezi, o Campeonato de Férias Futsal 2022 de Flórida Paulista.

Seis equipes participam da competição, que contará com dois jogos por noite. Na rodada de abertura jogam: Tripinha/Tapeçaria Vitória x Galático’s às 19h45 e Professor Rafael x Indaiá/Primeira Veículos às 20h45.

REGULAMENTO

De acordo com o regulamento do campeonato, todas as equipes se enfrentam em turno único, classificando as quatro melhores equipes. Nas semifinais, 1º x 4º; 2º x 3º. As partidas das semifinais estão previstas para acontecer no dia 3 de agosto.

A decisão ocorre dia 5 de agosto.

EQUIPES PARTICIPATES

Tripinha/Tapeçaria Vitória

Professor Rafael

Galáctico’s

Indaiá/Primeira Veículos

Amigos e Amigos

Igor BarberShop/RV Financeira

O Campeonato de Férias Futsal 2022 é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, com apoio da Prefeitura Municipal e Comissão Municipal de Esportes.