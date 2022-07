FLÓRIDA: Período de matrículas para o ano letivo 2023 começa dia 25

Começa a partir do próximo dia 25, o período de matrículas para o ano letivo de 2023 nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Flórida Paulista.

De acordo com a Secretaria de Educação, serão abertas as matrículas para a 1ª etapa de educação infantil, 1º ano do ensino fundamental e educação de jovens e adultos (EJA).

Segundo informa a secretaria, o responsável pelo estudante deverá apresentar os seguintes documentos: uma cópia de certidão de nascimento do aluno e cópia do comprovante de residência.

As matrículas podem ser feitas na sede da Secretaria Municipal de Educação, das 8h às 10h30 e das 13h às 16h de segunda à sexta-feira. O prazo segue até o dia 25 de agosto.