FLÓRIDA: Vereador solicita que Prefeitura faça testes de bafômetro em funcionários

Em sessão da Câmara Municipal de Flórida Paulista, realizada na segunda-feira (12), o vereador João Batista Freschi – “João Catenga”, apresentou indicação para que a Prefeitura faça a aquisição e realize testes de bafômetro nos funcionários municipais.

A medida, segundo João Catenga, visa garantir maior segurança e consequentemente o compromisso daqueles funcionários que diariamente servem a população nos segmentos de transporte da saúde, educação e outros setores.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, João Catenga destacou ainda que “a Prefeitura de Flórida infelizmente precisa disso”.

“Está na hora do prefeito tomar uma atitude junto com os responsáveis. Saber que o funcionário usa álcool e estar embriagado é feio para nós e péssimo diante da população, afinal, estamos lidando diariamente com vidas em todas as idades e isso exige respeito e segurança”, afirmou o vereador.

A indicação apresentada por João Catenga tem o apoio dos vereadores professor Rafael, Thiago Souza, Gato do Ovo e Ricardo Motorista.