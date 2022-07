LUCÉLIA: Paróquia da Sagrada Família restaura peças do arquivo artístico

A Paróquia Sagrada Família de Lucélia possui um grande acervo artístico, composto por vários vitrais, imagens e objetos de culto de expressiva qualidade.

Alguns itens podem ser considerados raros. Ciente da importância deste acervo, a atual administração paroquial tem revitalizado todas as peças que encontram-se em avançado estado de deterioração.

A quarta peça a ser restaurada foi a mais antiga imagem do Sagrado Coração de Jesus, pertencente à paróquia, sendo ela proveniente da peanha à frente da nave lateral esquerda da Igreja Matriz.

O trabalho de repintura policromática trouxe à imagem uma coloração mais viva do que a original, valorizando-a com delicados detalhes ornamentados no manto, além de também realçar a expressão facial.

Os serviços da belíssima restauração estiveram a cargo do jovem talentoso artista sacro Igor Guilherme, da cidade de Rio Largo, em Alagoas. Vale frisar que o processo restaurativo levou ao todo quinze dias de intenso trabalho.

Através das redes sociais a Paróquia Sagrada Família publicou a imagem com o resultado final da minuciosa restauração para a apreciação pública.