Veículo roubado é encontrado pela Polícia Militar em canavial de Flórida Paulista

A Polícia Militar de Flórida Paulista acaba de localizar um veículo Toyota Corolla que havia sido roubado na noite de sábado (9), em um trailer de lanches da cidade de Assis, após a ação criminosa de dois indivíduos que chegaram ao local com armas de fogo e renderam a proprietária, sua filha e um investigador.

Na ocasião foram levados ainda celulares das vítimas.

A reportagem do jornal e site Folha Regional esteve no local da ocorrência momentos antes da postagem desta notícia.



O veículo foi encontrado pelos militares em um canavial às margens da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294), altura do km 603, próximo do Frigorífico Alimenta.

Sem as chaves, o veículo foi abandonado no local e um chaveiro foi acionado para a abertura do mesmo.



A Polícia Civil foi acionada e solicitou a perícia do veículo que está sendo feita pela Polícia Científica de Adamantina visando encontrar possíveis vestígios que levem à identificação da autoria do roubo.

A proprietária do veículo foi informada da localização e após os trabalhos da Polícia Civil o veículo deverá ser liberado para a mesma.

Mais detalhes sobre esta ocorrência você acompanha nas próximas horas aqui em nosso portal ifolharegional.com.br