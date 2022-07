ABC/Lucélia e San Remo estão na final da Copa Master de Inúbia Paulista

A tradicional equipe de Lucélia do ABC da Vila Rancharia / Supermercado Barcelos, do treinador Luciano garantiu sua classificação para final da 1ª edição da Copa Regional Master acima de 40 anos de Futebol Médio de Inúbia Paulista.

A conquista da classificação do time da Luceliense foi na vitória de virada por 6 a 4, após estar perdendo por 4 a 2, para o bom time do Parque Iguaçu/ Desmonte SS/ Marcão Auto Peças. Destaque para o atacante André Rocha, que chegou de Florida Paulista, no final da primeira etapa, e com muito oportunismo em campo desequilibrou a defesa adversária e acabou marcando 3 gols e saindo como herói da equipe. Os outros gols do ABC foram marcados por Machado, Regi e Rogerinho. Já para o Parque Iguaçu, anotaram Jackson (3) e Tonho.

As semifinais que foi realizado no domingo (17) no Campo ao lado do Estádio Municipal Cipriano Romão Gomes em Inúbia Paulista, teve no segundo jogo o San Remo E.C./ Marcos Construtor/ Itamar Eletrecista/ Alencar Encanador, mantendo sua invencibilidade, liderança e 100% de aproveitamento, garantindo sua classificação para a final fazendo mais uma vítima na competição ao vencer por 3 a 0, com os gols Júlio, Vitor Hugo e Biro- Biro, o time do Onças F.C. de Inúbia Paulista.

ARBITRAGEM

Paulo César de Almeida ‘Yogue’ (Osvaldo Cruz) e Júlio Jose Moreno (Lucélia) e Mesário Carlos Gasparotto “Carlito” (Lucélia)

ARTILHEIROS

Anderson Cristiano “Andersinho” 15- Gols- (San Remo)

Jackson Lima – 14 gols – (Parque Iguaçu)

DEFESA MENOS VAZADA

San Remo – 03 gols tomados

ORGANIZAÇÃO

Comissão Municipal de Esportes de Inúbia Paulista- Coordenação Sílvio Araújo Lima

APOIO

Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista- Administração João Arruda.

Na foto, o atacante André Rocha, que marcou 3 gols da classificação do ABC.