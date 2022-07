BASTOS: Município terá um Poupatempo

O prefeito de Bastos, Manoel Rosa, informou que recebeu a notícia, do Governo do Estado, de que o município foi contemplado com uma unidade do Poupatempo.

Destacou o prefeito que o Poupatempo é um importante equipamento público que fornece acesso facilitado a diversos serviços para o cidadão.

Esta conquista é fruto de muito empenho do prefeito Manoel Rosa e da secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico Camila Pascotto.

De acordo com informações, a unidade do Poupatempo de Bastos disponibilizará, em um mesmo lugar, vários serviços aos munícipes.

A pessoa pode tirar o RG, renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), realizar a mudança de dados cadastrais e transferência de veículos. Desta forma, com o Poupatempo, moradores de Bastos e também dos municípios vizinhos terão um modelo que agrega opções de diversos órgãos em um só local, incluindo os serviços do Detran.SP.

A implantação do Poupatempo – um programa do Governo do Estado de São Paulo – foi viabilizada em parceria com a Prefeitura.

A unidade conta com uma estrutura mais moderna e tecnológica, proporcionando segurança e comodidade aos usuários.