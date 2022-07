DRACENA: Grandes shows na abertura da Fapidra 2022 foi sucesso

A abertura da primeira noite de festas da Fapidra ocorreu na noite desta quarta-feira (20) na sede do Sindicato Rural de Dracena-SP com dois grandes shows, a Cantora Ana Castela realizou a abertura do show e cativou a todos que estavam presentes com seu carisma e simpatia.

Em seguida foi a vez da dupla sertaneja Israel e Rodolfo subirem ao palco, os cantores tocaram os mais sucessos do sertanejo e agitaram a festa com cerca de 2 horas de show, com muita interação com o público, os cantores deixaram crianças acompanharem o show encima do palco.

Em entrevista, a Cantora Ana Castela disse que “está vivendo um momento incrível em sua vida, pois não esperava uma aceitação tão grande por parte do público, que recebeu ela de braços abertos e cantou seus maiores sucessos”, a cantora de apenas 18 anos é um fenômeno que arrasta multidões por onde passa, e tem ganhado espaço no meio sertanejo com músicas que atraem o público jovem.

A Dupla Israel e Rodolfo disse que é um grande prazer estar em Dracena e a marcar a abertura de uma festa que não acontecia a dois anos por conta da pandemia, e agradeceram o carinho de todo público que esteve presente.